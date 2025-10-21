El fuerte video de un famoso influencer que generó polémica por sus frases aberrantes: "Ganas de violarlos"
La fuerte noticia fue hablada con vehemencia en Net TV y provocó un gran rechazo contra el creador de contenido, sumado a quejas anteriores: los detalles.
Martín Cirio se encuentra en la cuerda floja. Muchos lo conocen por su humor rancio y streaming que supo posicionarse con la farándula. Pero, en las últimas semanas, quien en su momento se apodaba "La Faraona", se ha visto envuelto en un fuerte escándalo vinculado a un fuerte video.
La situación generó repugnancia al presentador Tomás Dente, quien en Entrometidos (Net TV), habló con enojo y preocupación sobre el tema que rodea al influencer y las conductas del mismo. Para culminar el tema, presentó un video en donde el propio Martín afirma querer violar a un grupo de niños.
Un video que causó polémica
En un extenso diálogo, el periodista comienza a hablar sobre la polémica de Cirio con Thiago Medina; y la comunidad que llegó a apañar los chistes del hombre: "Ellos niegan que los tuits hayan sido reales. Uno pone en X, chistes pedófilos de Martín Cirio y abundan las capturas con chistes con connotación pederasta".
"Pido mil disculpas por poner esto al aire en donde él hace un chiste sobre pedofilia. Él con su cara y con su voz hablando de una situación de pedofilia. Está en las redes", expresó Dente.
Con visible enojo, siguió su descargo: "Es para que entiendan la defensa y como amparan los periodistas a estos sujetos asquerosos, diciendo 'los tuits eran mentira, es parte de una campaña para hacerlo quedar mal'".
"Ese tipo que en su momento jodía con menores que podrían ser tus hijos, sobrinos y nietos; es el mismo tipo que se está riendo de las condiciones físicas del chico luego de haber batallado cara a cara con la muerte", dijo muy afectado, el presentador.
Luego de un fuerte discurso del comunicador, procedieron a presentar el video por el que Cirio quedaría expuesto. En la grabación, el influencer expresa lo siguiente: "Hay unos niños que salen de la escuela, niños indios y vestidos e blanco o vestidos como de señorita. Que ganas de violarlos, ¿no?".