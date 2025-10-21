El fuerte video de un famoso influencer que generó polémica por sus frases aberrantes: "Ganas de violarlos"

La fuerte noticia fue hablada con vehemencia en Net TV y provocó un gran rechazo contra el creador de contenido, sumado a quejas anteriores: los detalles.

Martín Cirio se encuentra en la cuerda floja. Muchos lo conocen por su humor rancio y streaming que supo posicionarse con la farándula. Pero, en las últimas semanas, quien en su momento se apodaba "La Faraona", se ha visto envuelto en un fuerte escándalo vinculado a un fuerte video.

La situación generó repugnancia al presentador Tomás Dente, quien en Entrometidos (Net TV), habló con enojo y preocupación sobre el tema que rodea al influencer y las conductas del mismo. Para culminar el tema, presentó un video en donde el propio Martín afirma querer violar a un grupo de niños.

Un video que causó polémica Embed - Escándalo por el polémico video de un reconocido influencer con frases repudiables: "Que ganas de violarlos" En un extenso diálogo, el periodista comienza a hablar sobre la polémica de Cirio con Thiago Medina; y la comunidad que llegó a apañar los chistes del hombre: "Ellos niegan que los tuits hayan sido reales. Uno pone en X, chistes pedófilos de Martín Cirio y abundan las capturas con chistes con connotación pederasta".

"Pido mil disculpas por poner esto al aire en donde él hace un chiste sobre pedofilia. Él con su cara y con su voz hablando de una situación de pedofilia. Está en las redes", expresó Dente.

Con visible enojo, siguió su descargo: "Es para que entiendan la defensa y como amparan los periodistas a estos sujetos asquerosos, diciendo 'los tuits eran mentira, es parte de una campaña para hacerlo quedar mal'".