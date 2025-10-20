Cristiano Ronaldo festeja con Speed: el streamer cumple su sueño

Después de la celebración en las gradas, Cristiano Ronaldo detuvo su auto y sorprendió al streamer Speed con un gesto único.

Cristiano Ronaldo bajó del auto y desató la locura del streamer Speed, que gritó, lloró y cayó de rodillas en pleno estacionamiento del estadio. El encuentro entre ambos, cargado de emoción y fanatismo, ocurrió tras la victoria del Al-Nassr frente al Al-Fateh, un partido donde el astro portugués brilló con un gol y su habitual energía ganadora.

Cristiano Ronaldo y la manita Speed, conocido por sus reacciones extremas y su devoción absoluta por Cristiano Ronaldo, viajó hasta Arabia Saudita solo para verlo jugar en vivo. Desde la grada, fue una fiesta. Gritaba, tocaba un bombo gigante y alentaba como si fuera parte de la hinchada local.

¡¡SPEED!! Al finalizar el partido, el streamer esperó a su héroe en el estacionamiento del Al-Awwal Park. Cuando Cristiano lo vio, detuvo su vehículo y se acercó sin dudar. El momento fue breve, pero tan intenso que se volvió viral en segundos. Speed rompió en gritos, se arrodilló y le agradeció a Ronaldo como si estuviera frente a un dios del fútbol. El portugués sonrió y lo saludó con calma, demostrando una vez más su conexión con sus seguidores.