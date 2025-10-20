Cristiano Ronaldo festeja con Speed: el streamer cumple su sueño
Después de la celebración en las gradas, Cristiano Ronaldo detuvo su auto y sorprendió al streamer Speed con un gesto único.
Cristiano Ronaldo bajó del auto y desató la locura del streamer Speed, que gritó, lloró y cayó de rodillas en pleno estacionamiento del estadio. El encuentro entre ambos, cargado de emoción y fanatismo, ocurrió tras la victoria del Al-Nassr frente al Al-Fateh, un partido donde el astro portugués brilló con un gol y su habitual energía ganadora.
Cristiano Ronaldo y la manita
Speed, conocido por sus reacciones extremas y su devoción absoluta por Cristiano Ronaldo, viajó hasta Arabia Saudita solo para verlo jugar en vivo. Desde la grada, fue una fiesta. Gritaba, tocaba un bombo gigante y alentaba como si fuera parte de la hinchada local.
Al finalizar el partido, el streamer esperó a su héroe en el estacionamiento del Al-Awwal Park. Cuando Cristiano lo vio, detuvo su vehículo y se acercó sin dudar. El momento fue breve, pero tan intenso que se volvió viral en segundos. Speed rompió en gritos, se arrodilló y le agradeció a Ronaldo como si estuviera frente a un dios del fútbol. El portugués sonrió y lo saludó con calma, demostrando una vez más su conexión con sus seguidores.
Muchos destacaron la actitud amable de Cristiano Ronaldo y la emoción genuina del streamer. Para Speed, que llevaba años soñando con ese instante, fue el momento más importante de su vida. Su reacción exagerada no fue una actuación, sino la expresión pura de alguien que convirtió una ilusión en realidad.