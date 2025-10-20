Una película chilena en Netflix muy realista y conmovedora

Este drama familiar es un espejo de la sociedad y de sus contradicciones. Una película que conmueve y deja huella.

El cine chileno llegó a Netflix y conquistó la atención con una historia que remueve a flor de piel. La película “Limpia” muestra la relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña a la que cuida. Expone realidades escondidas detrás de hogares aparentemente perfectos.

Esta película te hará reflexionar Estela se convierte en figura materna y confidente de la pequeña, mientras los padres, absorbidos por su propia vida, delegan en ella la responsabilidad más importante: la crianza. La historia deja al descubierto una práctica extendida en Chile y otros países, donde las cuidadoras terminan siendo más que ese rol.

netflix2 Una película que toca emociones. La película también refleja la hipocresía social de ciertos patrones que se muestran generosos y atentos, pero en realidad esconden indiferencia hacia quienes trabajan en sus casas. Esa dualidad aparece en escenas cotidianas que transmiten incomodidad y muestran cómo la desigualdad se normaliza bajo un trato aparentemente amable.