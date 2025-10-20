Netflix suma la adaptación de un clásico del cine que te encantará

El próximo 7 de noviembre, Netflix estrena Frankestein, una adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro.

Con frecuencia Netflix, renueva su catálogo para continuar siendo la plataforma de streaming más elegida del mercado. Ahora, suma a su larga lista de títulos, una adaptación de un clásico del cine, Frankestein. La película es una reversión de la novela clásica de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro.

Esta versión de la historia será una mezcla de horror, filosofía y drama. El director es conocido por su estilo visual único, y se espera que aporte un enfoque muy personal a la trama. El largometraje profundiza en los dilemas éticos y emocionales de la creación.

Mira el tráiler de la película de Netflix La sinopsis oficial de Netflix dice: "El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición".

Oscar Isaac interpreta a Victor Frankenstein, un científico obsesionado con crear vida. La trama se centra en su relación con la criatura, un ser humano creado a partir de cadáveres. La criatura, interpretada por Jacob Elordi, se enfrenta a su rechazo por la sociedad y a su trágica existencia.