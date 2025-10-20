Netflix suma la adaptación de un clásico del cine que te encantará
El próximo 7 de noviembre, Netflix estrena Frankestein, una adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro.
Con frecuencia Netflix, renueva su catálogo para continuar siendo la plataforma de streaming más elegida del mercado. Ahora, suma a su larga lista de títulos, una adaptación de un clásico del cine, Frankestein. La película es una reversión de la novela clásica de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro.
Esta versión de la historia será una mezcla de horror, filosofía y drama. El director es conocido por su estilo visual único, y se espera que aporte un enfoque muy personal a la trama. El largometraje profundiza en los dilemas éticos y emocionales de la creación.
Mira el tráiler de la película de Netflix
La sinopsis oficial de Netflix dice: "El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición".
Oscar Isaac interpreta a Victor Frankenstein, un científico obsesionado con crear vida. La trama se centra en su relación con la criatura, un ser humano creado a partir de cadáveres. La criatura, interpretada por Jacob Elordi, se enfrenta a su rechazo por la sociedad y a su trágica existencia.
Quién es Guillermo del Toro, el director de la película
Guillermo del Toro es un director, guionista y productor mexicano nacido en Guadalajara en 1964. Es conocido por su estilo visual único y su habilidad para mezclar fantasía, horror y emociones humanas profundas. Ha dirigido películas aclamadas como El laberinto del fauno, La forma del agua (ganadora del Óscar a Mejor Película y Mejor Director en 2018) y El espinazo del diablo. Amante de los monstruos y la narrativa gótica, del Toro ha dejado una huella distintiva en el cine contemporáneo.