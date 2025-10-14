Diane Keaton se ubicó en el centro de todos los titulares. Es que, la querida actriz, falleció a sus 79 años en California este 11 de octubre. La noticia tomó por sorpresa al público. Si bien su salud había empeorado en el último tiempo, ella se encargó de mantener esta situación en privado y pocos lo sabían.

Por qué Diane Keaton nunca se casó Mucho se habla sobre ella y un tema que resuena es sobre por qué nunca se casó. Su decisión de no contraer matrimonio generó curiosidad para el público. Para ella fue siempre una convicción. En múltiples entrevistas, Keaton afirmó que el matrimonio nunca le interesó realmente.

Desde joven, Keaton sintió que no encajaba en la idea tradicional de ser esposa, y ese pensamiento la acompañó toda la vida. A lo largo de su carrera, se le conocieron relaciones con figuras icónicas como Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino, pero ninguna derivó en un compromiso duradero.

Keaton ha admitido que su independencia emocional y su necesidad de controlar su espacio personal influyeron mucho en su decisión. Nunca estuvo dispuesta a sacrificar su autonomía por una relación, incluso cuando se sentía profundamente involucrada. No quería terminar moldeando su vida en función de otra persona, como había visto hacer a tantas mujeres.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgqgqx7524o Diane Keaton en 2022. Getty Images Su vida estaba llena de amistades, intereses creativos, arquitectura, escritura y, por supuesto, sus hijos. A los 50 años adoptó a su primera niña, y más tarde, a su niño. En su libro de memorias Then Again, Keaton habló con honestidad sobre momentos de vulnerabilidad, de dudas, e incluso de inseguridades persistentes.