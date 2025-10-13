Qué edad tenía Florinda Meza cuando arrancó El Chavo del 8

Florinda Meza es quien se puso en la piel de Doña Florinda en El Chavo del 8, la exitosa tira de comedia mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños.

Al igual que varios actores de El Chavo del 8, Florinda Meza se hizo conocida mundialmente gracias a su personaje. En la tira creada por Roberto Gómez Bolaños ella interpretaba a Doña Florinda, una mujer viuda, que vivía con su hijo Quico. Era soberbia, malhumorada y despectiva con sus vecinos.

Estaba casada con el capitán de la Armada de México, Federico Mátalas Callando, y quedó viuda cuando el barco en el que viajaba su esposo naufragara y él fuera comido por una ballena. Crio sola a su pequeño y le enseñó que solo debía juntarse con niños de su clase y que era superior a los demás.

Doña Florinda Fuente: Instagram @donaflorindado14 Doña Florinda en El Chavo del 8 Cuando arrancaron las grabaciones del programa, ella tenía 31 años de edad. A diferencia de su personaje que, se estima, tenía alrededor de unos 40 años.

Dónde se pueden ver hoy los capítulos de El Chavo del 8 Desde hace algunas semanas, en Netflix hay más de 200 capítulos disponibles del programa creado por Roberto Gómez Bolaños. Están divididos en siete temporadas que van desde 1973 a 1980.