Ramón Valdés es quien personificó a Don Ramón en El Chavo del 8, la tira cómica mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños.

Uno de los que saltó a la fama internacional con Roberto Gómez Bolaños y El Chavo del 8 fue Ramón Valdés. Él se puso en la piel de Don Ramón. En la tira era un hombre humilde, conocido por su carácter gruñón pero de buen corazón, que siempre trataba de salir adelante a pesar de los problemas económicos.

Vivía en la famosa vecindad junto a otros personajes como La Chilindrina, El Chavo, Quico, Doña Florinda y Doña Clotilde. Se peleaban y se reconciliaban, como si fueran una gran familia.

Ramón Valdés, conocido mundialmente por su papel como Don Ramón en El Chavo del 8. Qué hizo Ramón Valdés antes de sumarse a El Chavo del 8 Antes de ser Don Ramón, Valdés trabajó en cine y televisión desde los años 40 y 50. Participó en muchas películas del cine mexicano de la época. Aunque tuvo papeles secundarios al principio, su carisma lo hizo destacar rápidamente.

Algunos de los títulos son: