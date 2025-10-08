Presenta:

Tendencias

|

chespirito

Bad Bunny homenajeó a Chespirito: cómo reaccionó Florinda Meza

Bad Bunny hizo un homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en Saturday Night Live y la viuda de Chespirito se expresó en las redes sociales.

MDZ Tendencias

Bad Bunny homenajeó a Chespirito, creador de El Chavo del 8

Bad Bunny homenajeó a Chespirito, creador de El Chavo del 8

Chespirito cuenta con fanáticos en todo el mundo. Es que, El Chavo del 8, el programa que creó hace más de 40 años continúa vigente y no hay quien no tenga presente a los divertidos personajes de la vecindad. El Chavo, La Chilindrina, Doña Florinda y Quico, por nombrar a algunos, se ganaron un lugar en el corazón de todos.

En redes sociales son muchos los que comparten contenido del show y también homenajes al querido actor y productor mexicano. Sin embargo, fue ahora en la televisión donde se lo recordó a Roberto Gómez Bolaños y quien realizó el sketch fue Bad Bunny.

Te Podría Interesar

el chavo del 8
Bad Bunny homenaje&oacute; a Chespirito, el creador de El Chavo del 8

Bad Bunny homenajeó a Chespirito, el creador de El Chavo del 8

Saturday Night Live, el artista parodió a los personajes icónicos del programa. Él se puso en la piel de Quico; Marcello Hernández, en la de El Chavo; Chloe Fineman como Doña Florinda; Sarah Sherman fue La Chilindrina y Andrew Dismukes interpretó a Don Ramón. Además, contó con la actuación especial de Jon Hamm como el Profesor Jirafales. El sketch respetó fielmente los gestos y dinámicas de la serie original.

Bad Bunny homenajeó a Chespirito: cómo reaccionó Florinda Meza

"Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín", redactó Florinda Meza en su cuenta de Instagram.

"Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio 'Bad Bunny'. Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa", sumó. "Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre", expresó la viuda de Chespirito.

Archivado en

Notas Relacionadas