Bad Bunny homenajeó a Chespirito: cómo reaccionó Florinda Meza
Bad Bunny hizo un homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en Saturday Night Live y la viuda de Chespirito se expresó en las redes sociales.
Chespirito cuenta con fanáticos en todo el mundo. Es que, El Chavo del 8, el programa que creó hace más de 40 años continúa vigente y no hay quien no tenga presente a los divertidos personajes de la vecindad. El Chavo, La Chilindrina, Doña Florinda y Quico, por nombrar a algunos, se ganaron un lugar en el corazón de todos.
En redes sociales son muchos los que comparten contenido del show y también homenajes al querido actor y productor mexicano. Sin embargo, fue ahora en la televisión donde se lo recordó a Roberto Gómez Bolaños y quien realizó el sketch fue Bad Bunny.
Saturday Night Live, el artista parodió a los personajes icónicos del programa. Él se puso en la piel de Quico; Marcello Hernández, en la de El Chavo; Chloe Fineman como Doña Florinda; Sarah Sherman fue La Chilindrina y Andrew Dismukes interpretó a Don Ramón. Además, contó con la actuación especial de Jon Hamm como el Profesor Jirafales. El sketch respetó fielmente los gestos y dinámicas de la serie original.
"Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín", redactó Florinda Meza en su cuenta de Instagram.
"Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio 'Bad Bunny'. Y por último, les quiero decir que estamos en una época maravillosa", sumó. "Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre", expresó la viuda de Chespirito.