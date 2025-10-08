Bad Bunny hizo un homenaje a ‘El Chavo del Ocho’ en Saturday Night Live y la viuda de Chespirito se expresó en las redes sociales.

En redes sociales son muchos los que comparten contenido del show y también homenajes al querido actor y productor mexicano. Sin embargo, fue ahora en la televisión donde se lo recordó a Roberto Gómez Bolaños y quien realizó el sketch fue Bad Bunny.

el chavo del 8 Bad Bunny homenajeó a Chespirito, el creador de El Chavo del 8 Saturday Night Live, el artista parodió a los personajes icónicos del programa. Él se puso en la piel de Quico; Marcello Hernández, en la de El Chavo; Chloe Fineman como Doña Florinda; Sarah Sherman fue La Chilindrina y Andrew Dismukes interpretó a Don Ramón. Además, contó con la actuación especial de Jon Hamm como el Profesor Jirafales. El sketch respetó fielmente los gestos y dinámicas de la serie original.

Bad Bunny homenajeó a Chespirito: cómo reaccionó Florinda Meza "Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín", redactó Florinda Meza en su cuenta de Instagram.