La inquietante miniserie de Netflix de 8 episodios perfecta para el fin de semana

Netflix estrenó una miniserie de terror y suspenso de ocho episodios que combina misterio, tensión familiar y una boda inquietante.

Netflix sigue ampliando su catálogo con producciones originales que rápidamente generan repercusión entre los espectadores. Una de las más comentadas del momento es la miniserie Algo terrible está a punto de suceder, una historia que mezcla misterio, tensión psicológica y drama familiar en apenas ocho episodios.

La trama sigue a Rachel, una joven que está a punto de casarse con su prometido Nicky. Sin embargo, mientras se acerca la boda, ella comienza a sentir que algo espantoso ocurrirá. La pareja viaja a la cabaña de la familia de él para ultimar detalles de la ceremonia, pero el ambiente pronto se vuelve cada vez más extraño e inquietante.

La miniserie pertenece a los géneros terror, suspenso y drama psicológico. A lo largo de sus capítulos aparecen secretos familiares, situaciones sobrenaturales y una sensación constante de peligro que acompaña toda la historia. La producción fue creada por Haley Z. Boston y cuenta con producción ejecutiva de los hermanos Duffer, conocidos por su trabajo en Stranger Things.

netflix NETFLIX. Algo terrible está a punto de suceder

El elenco principal está encabezado por Camila Morrone, quien interpreta a Rachel, y Adam DiMarco como Nicky. También participan Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Jeff Wilbusch y Karla Crome.