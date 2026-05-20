Las plantas que no pueden faltar en casa para atraer buena vibra y limpieza energética

Hay casas donde se siente paz apenas entras. Y es porque sus espacios están repletos con plantas que transmiten calma, frescura y una sensación de equilibrio difícil de explicar. Algunas están ligadas a rituales antiguos y otras ganaron fama por el bienestar que generan.

El bambú de la suerte se volvió uno de los favoritos para interiores. En el Feng Shui aparece relacionado con prosperidad y equilibrio. Muchas personas lo ponen cerca de ventanas o entradas porque genera una sensación de orden y tranquilidad dentro del hogar.

Otra de las más elegidas es el aloe vera. Además de su uso natural para la piel, hay quienes creen que ayuda a absorber energías pesadas. Su aspecto simple y el poco cuidado que necesita hicieron que aparezca cada vez más en departamentos y oficinas.

La ruda sigue ligada a la protección desde hace generaciones. En muchas casas todavía se coloca cerca de puertas o patios. Su presencia está asociada a la limpieza energética y a los ambientes más livianos. Para muchos, tenerla cerca transmite seguridad y calma.

La ruda es una planta con muchos beneficios, conócelos Foto: Flickr La ruda es una planta con muchos beneficios, conócelos Foto: Flickr

La lavanda ganó protagonismo por su perfume suave y relajante. Dormitorios, livings y rincones de descanso suelen ser los lugares elegidos para esta planta. Su aroma genera una sensación agradable y ayuda a crear espacios más tranquilos para desconectar del ruido diario.

El romero también ocupa un lugar especial dentro del hogar. Muchas personas lo relacionan con limpieza y protección. Además, deja un perfume fresco y resiste cambios de temperatura, algo que lo vuelve ideal para balcones y cocinas.

Los jazmines se caracterizan por su rico perfume Foto: SHUTTERSTOCK Los jazmines se caracterizan por su rico perfume Foto: SHUTTERSTOCK

El jazmín completa la lista de plantas más buscadas para generar bienestar. Su aroma transmite serenidad y transforma patios o terrazas en espacios más cálidos. Cuando florece, cambia por completo el ambiente de la casa.