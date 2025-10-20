Netflix estrenó una película sobre un asesianto real y muestra el secreto de una ley de Estados Unidos

En 2023, una mujer fue asesinada por un disparo a través de una puerta y Netflix resume el caso en un documental de 97 minutos que ganó varios reconocimientos.

Netflix le da la bienvenida a una película basada en un caso de violencia real e investiga una peligrosa ley de Estados Unidos que ha generado una gran controversia. El documental estuvo en manos de Geeta Gandbhir, quien revisó más de 30 horas de grabaciones para entender todo lo ocurrido y plasmarlo en la pantalla.

¿De qué trata la nueva propuesta de Netflix? La vecina perfecta es el nuevo documental de Netflix que relata la historia de Ajike Owens, una mujer que fue a tocar la puerta de su vecina Susan Lorincz, acusada de arrojarle objetos a sus hijos mientras jugaban en el jardín.

Cuando Owens llegó, recibió un disparo que acabó con su vida y dejó huérfanos a sus 4 hijos. La policía determinó que el disparo fue efectuado por Lorincz. Sin embargo, la mujer no terminó tras las rejas porque su accionar no fue considerado como un asesinato, sino como un acto de defensa personal.

No te pierdas el tráiler del documental Embed - La vecina perfecta Esto es posible gracias a la ley Stand Your Ground (Ley de Defensa Propia) que sigue vigente en algunos estados como Florida, donde vivían las dos protagonistas de esta historia. La ley permite que una persona use fuerza letal para defenderse de delitos violentos o situaciones de amenaza.