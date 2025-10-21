Jorge Rial abandonaría C5N por una inesperada y jugosa propuesta

Este año, Jorge Rial se ha consolidado como una de las grandes figuras de C5N , y también ha ascendido al podio de los conductores más rendidores en el duelo por el rating entre las señales de noticias. Pero en la temporada próxima, el periodista podría cambiar la orientación de su trabajo y pasar a otro canal que se prepara para hacerle una jugosa oferta.

Según detalló a manera de bomba este lunes Marina Calabró en Lape Club Social (América TV), Rial se reuniría esta semana con los decisores de canal 9 por una propuesta que contempla sumar al astro de C5N a la clásica señal de aire.

"¿A quién llamaron para hacerse cargo de Bendita en El Nueve?", comenzó la especialista en espectáculos sembrando la inquietud de Sergio Lapegüe. Luego, tras deslizar algunas pistas, Marina Calabró contó que el convocado es Jorge Rial . "Cuadro de situación, jueves pasado reunión de directorio en El Nueve, tres personas, tres decisores de gran peso, uno de ellos, Víctor Santamaría, el dueño del canal", continuó la periodista.

El desembarco del líder de Argenzuela ( C5N ) se daría en contexto de una posible salida de Beto Casella, quien desde hace tiempo transita una erosionada relación con los directivos de canal 9. En este sentido, Calabró puntualizó que llamaron el viernes pasado a Rial , quien se encontraba unos días de vacaciones en Europa junto a su pareja.

Según la columnista, Jorge Rial atendió con "buena onda" al decisor de la señal en cuestión, pero antes de que le hicieran conocer cualquier tipo de oferta, la estrella de C5N respondió sobre el motivo de la comunicación: "La verdad que no tengo idea, pero es imposible". A lo que rápido de reflejos, el directivo retrucó: "Mirá Jorge, nada es imposible, por lo cual estaría bueno que nos juntemos".

Entonces Calabró reveló que Rial accedió a reunión durante la semana en El Nueve, ya que este lunes el comunicador regresó de sus vacaciones. En tanto que sobre la naturaleza de la propuesta, la periodista aclaró que los decisores "tienen en claro que el contrato del conductor es el mejor de C5N", y que sobre esa base están dispuestos a mejorar la oferta económica respecto a la del canal de noticias.

Más allá de lo estrictamente financiero, Marina Calabró contó que en El Nueve pretenden que Jorge Rial desembarque con un formato lúdico al estilo de Bendita, proyecto que alejaría al conductor de los temas vinculados con la política que aborda en C5N.

A manera de conclusión, Calabró remarcó sobre el monto que cobra Rial en la señal de noticias: "Yo no sé si los decisores de canal 9 saben lo que gana en C5N. Es muy difícil mejorar esa oferta... Pergolini un poroto al lado de Rial". Además, la especialista en espectáculos dejó en claro que el conductor no está dispuesto a ser el reemplazo de Casella, ya que considera que la marca Bendita no tendría sobrevida tras la salida de su clásico líder. Pero eso no es todo, la columnista consideró poco viable que Rial quiera apartarse de su labor periodística en actualidad política, que tan buenos resultados le está reportando en materia de audiencia.