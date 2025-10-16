Los detalles sobre Walter Graziano, el conocido economista que una periodista de C5N denunció por acoso
Luego de la fuerte acusación de Agustina Peñalva, salen a la luz detalles sobre el economista que la comunicadora denunció por acoso.
Luego de que desde C5N, la periodista Agustina Peñalva denunciara por acoso al economista Walter Graziano, salen a la luz una serie de detalles sobre el profesional que según la comunicadora de la mencionada señal de noticias, tendría más antecentes de asedio a otras mujeres.
Visiblemente angustiada, Peñalva aseguró en el programa Andate a dormir vos (C5N) que Graziano empezó a mandarle mensajes a través de las redes sociales, para luego irrumpir personalmente en espacios frecuentados por ella, desde su trabajo y el gimnasio, hasta una reunión con amigos.
La periodista mostró al aire algunos mensajes que le envió el economista al que denunció por acoso y le aclaró categórica: "Yo no quiero nada de vos, no quiero flores, ni un libro, ni chocolates. Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal, quiero poder trabajar tranquila, quiero poder salir tranquila, quiero ir a tomar un mate a la plaza si tengo ganas".
Una periodista de C5N denunció por acoso al economista Walter Graziano
Luego, Agustina Peñalva le dijo a Walter Graziano: " Te tengo miedo, no te conozco, no sé quién sos, no quiero nada tuyo, te pido que me dejes tranquila, no te hice nada, no me molestes más, te pido por favor. Quiero recuperar mi vida, hace dos meses que parece que vivo adentro de una película de terror. Si tenés problemas psiquiátricos hacete atender, internate, ya tenés una mujer que te dijo que no, otra mujer que te dijo que no, por favor, no lo hagas más".
Más allá del testimonio que compartió al aire en C5N, la periodista detalló que denunció policial y judicialmente al economista bajo la carátula de "hostigamiento". A pesar de contar con botón antipánico, Agustina Peñalva expresó que no se siente a salvo.
Acorde a cómo se presenta Walter Graziano en las redes sociales, el hombre tiene 65 años, y estudió Ciencias Económicas en la UBA. Además es escritor y periodista de investigación, facetas por la cuales ha sido entrevistado en varios medios, incluyendo C5N. Entre las distinciones que ha recibido, se destaca un premio Konex en 1997 por su labor en Análisis Económico. En su perfil, el profesional ofrece también sus servicios como consultor.