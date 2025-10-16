La drástica decisión que tomó Walter Graziano tras la denuncia por acoso que le hizo la locutora de C5N

La periodista Agustina Peñalva relató el calvario que vive por el hostigamiento del economista. El señalado tomó una contundente medida tras la acusación.

El mediático analista de temas económicos se vio forzado a tomar una determinación extrema respecto a su principal plataforma social en internet, en medio de una seria denuncia en su contra. La comunicadora Agustina Peñalva lo ha denunciado oficialmente por hostigamiento desde hace un mes y recientemente, en el programa de televisión que lidera en C5N, enfatizó el profundo miedo que vive actualmente.

La comunicadora, custodiada por un dispositivo de alerta (botón antipánico), expuso ante las cámaras la angustiante situación que padece, quebrándose en un llanto angustioso durante la transmisión del ciclo en el que participa.

El drama de Agustina Peñalva: temor y lágrimas en vivo La locutora de C5N relató una dramática situación de acoso que sufre desde hace meses La locutora de C5N relató una dramática situación de acoso que sufre desde hace meses por parte de Walter Graziano. Video: Instagram @aguspenalva1 Sin embargo, el movimiento más resonante de la jornada llegó al mediodía, cuando el economista Walter Graziano resolvió anular su cuenta en la red social Instagram. Esta era la vía que, según se supo, utilizaba para enviar una innumerable cantidad de mensajes a la periodista, quien ya había procedido a bloquearlo para intentar frenar el hostigamiento.

Walter Graziano y la red social que canceló tras se acusado por la periodista Los mensajes de Graziano hacia la conductora de C5N Algunos de los mensajes que Walter Graziano le envió a Agustina Peñalva y que la peridista expuso en sus redes sociales. Foto: Archivo MDZ Debido a que en las últimas horas se hicieron públicos los textos que emanaban de esa plataforma digital, al intentar acceder al enlace correspondiente al perfil del especialista económico en Instagram ahora informa que no existe o no se encuentra disponible. Por lo tanto, el acusado por la periodista de C5N ya no posee presencia activa en ese popular espacio de interacción.