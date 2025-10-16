Tristeza: el último posteo de Ace Frehley, guitarrista de Kiss, antes de su muerte

La noticia del fallecimiento del artista se dio a conocer en las últimas horas y generó un enorme dolor.

Kiss es una de las bandas de rock más famosas de los Estados Unidos y con fanáticos distribuidos en diferentes partes del mundo. El grupo musical fue creado en el año 1973 y tiene éxitos como Forever, Rock And Roll All Nite, entre otras grandes canciones.

En las últimas horas, se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Ace Frehley, uno de sus integrantes. Fue la propia familia quien expresó que el guitarrista lamentablemente falleció: "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo".

El último posteo que aparece en las redes sociales de Ace Frehley tiene que ver justamente con la gira que se encontraba realizando. En un comunicado, expresaron que la misma quedaba suspendida debido a problemas de salud.