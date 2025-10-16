Murió Ace Frehley, el icónico guitarrista y fundador de Kiss: había sufrido una hemorragia cerebral

El guitarrista y cofundador de Kiss falleció a los 74 años tras sufrir complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral.

El legendario guitarrista Ace Frehley, cofundador de la icónica banda Kiss, falleció este jueves a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey.

Su deceso ocurrió poco después de que se informara que estaba en terapia intensiva luego sufrir una hemorragia cerebral derivada de una caída en su estudio, situación que lo había mantenido conectado a un respirador durante semanas. La familia confirmó su partida mediante un comunicado, expresando que lo hicieron rodeado de amor y oraciones.

Frehley era conocido por su personaje “Spaceman” o “Space Ace”, y su estilo único de guitarra ayudó a definir la estética sonora de Kiss durante los años setenta y ochenta.

A lo largo de su carrera en solitario y con el proyecto Frehley’s Comet, también cultivó una base de seguidores que admiraban su habilidad para fusionar riffs originales con energía visual escénica.