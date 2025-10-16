Helicópteros de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y crece la tensión con Maduro

Estados Unidos realizó ejercicios con helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk cerca de las costas de Venezuela.

Tras el fuerte despliegue del Ejército de Estados Unidos en el Mar Caribe, en el marco de su lucha contra el “narco-terrorismo”, en esta oportunidad la armada norteamericana realizó ejercicios de entrenamiento con helicópteros de combate a pocos metros de las costas de Venezuela.

En medio de las crecientes tensiones, y luego de que Donald Trump informara que se derribaron nuevos buques que salían de Venezuela, junto al despliegue de la CIA en el país, las aeronaves de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk de Operaciones Especiales de Estados Unidos fueron observadas a 145 kilómetros del territorio venezolano, en una zona cercana a las plataformas de petróleo y gas.

Helicopteros Estados Unidos Venezuela (1) Los helicópteros realizaron ejercicios cerca a las plataformas ubicadas en el mar Caribe. Según un funcionario estadounidense, estos vuelos no tendrían relación con una operación militar en la zona, sino que se trataría simplemente de ejercicios de entrenamiento, en un área donde ya se realizó un gran despliegue de buques y otras aeronaves.

El sobrevuelo de bombarderos en el Mar Caribe Hace algunos días también se pudieron observar los bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea sobrevolando el Mar Caribe, a pocos metros de las costas venezolanas.

Si bien estos vuelos en la zona del archipiélago de Los Roques se mantuvieron dentro del espacio aéreo internacional, fueron detectados en plataformas públicas de rastreo. Según reportes, las aeronaves realizaban patrullajes sobre el Caribe.