Insólito: un buque de Venezuela encalló durante ejercicios militares en el Caribe

El hecho ocurrió durante un ejercicio militar en el agua, donde el buque de desembarco Capana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela.

Luego de la viralización de las cazas del Ejército venezolano, los F-16 que se desplegaron tras el sobrevuelo de bombarderos B-52 estadounidenses en el espacio aéreo de Venezuela, un buque de desembarco Capana T-61 de la Armada Bolivariana encalló durante un ejercicio militar.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede observar cómo este navío queda parcialmente sumergido en el mar Caribe. Se trata de un buque que, hace un par de años, había sido renovado.

Luego de quedar encallado, debajo de la línea de flotación, se puede ver cómo nunca logró recuperar su capacidad de flotación ni tampoco librarse, quedando varado a pocos metros de la playa, en aguas del estado Falcón.