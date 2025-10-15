Presenta:

Mundo

|

venezuela

La gigantesca dificultad militar de Venezuela con sus aviones antiguos ante la última tecnología de Estados Unidos

El despliegue de cazas F-16 venezolanos frente a los B-52 revela una diferencia tecnológica abismal y décadas de deterioro en la aviación militar de Venezuela.

MDZ Mundo

Los cazas con los que cuenta Venezuela tienen 37 años de antiguedad.

Los cazas con los que cuenta Venezuela tienen 37 años de antiguedad.

Cazas venezolanos F-16

El video que circuló en redes de los cazas patrullando.

Venezuela ha respondido al sobrevuelo de bombarderos B-52 estadounidenses en las cercanías de su espacio aéreo con el despliegue de sus cazas F-16, un gesto simbólico que expone la obsolescencia de su flota, de 37 años de antigüedad. La crisis de mantenimiento y el embargo estadounidense evidencian la enorme distancia tecnológica entre ambos países en capacidad aérea.

Sin embargo, la realidad muestra una brecha tecnológica que deja a Venezuela en una posición de clara desventaja frente a la potencia militar de Estados Unidos.

Te Podría Interesar

Los F-16 de Venezuela, fabricados por Lockheed Martin, fueron en su momento símbolo de modernización. En 1983, el país sudamericano se convirtió en el primero de Latinoamérica en adquirir estos cazas, comprando 18 unidades F-16A y 6 F-16B durante el gobierno de Luis Herrera Campíns. Aquella operación representó el punto más alto de cooperación militar entre Washington y Caracas.

De la modernización al aislamiento tecnológico de Venezuela

Durante los años 80 y 90, la Fuerza Aérea Venezolana gozaba de una flota moderna. A los cazas F-16 se sumaban aviones de transporte Lockheed C-130 y helicópteros Enstrom en sus variantes 280 y 480. Sin embargo, ese panorama cambió drásticamente con el ascenso del chavismo al poder.

En 2006, Estados Unidos impuso un embargo que prohibió la venta de piezas y repuestos para los F-16 venezolanos. La medida, tomada en respuesta al creciente autoritarismo del régimen, dejó a la flota prácticamente inmovilizada. Sin acceso a actualizaciones de software, sistemas de armas o mantenimiento certificado, los cazas comenzaron a deteriorarse aceleradamente.

Archivado en

Notas Relacionadas