La gigantesca dificultad militar de Venezuela con sus aviones antiguos ante la última tecnología de Estados Unidos

El despliegue de cazas F-16 venezolanos frente a los B-52 revela una diferencia tecnológica abismal y décadas de deterioro en la aviación militar de Venezuela.

Los cazas con los que cuenta Venezuela tienen 37 años de antiguedad.

Cazas venezolanos F-16 El video que circuló en redes de los cazas patrullando. Venezuela ha respondido al sobrevuelo de bombarderos B-52 estadounidenses en las cercanías de su espacio aéreo con el despliegue de sus cazas F-16, un gesto simbólico que expone la obsolescencia de su flota, de 37 años de antigüedad. La crisis de mantenimiento y el embargo estadounidense evidencian la enorme distancia tecnológica entre ambos países en capacidad aérea.

Sin embargo, la realidad muestra una brecha tecnológica que deja a Venezuela en una posición de clara desventaja frente a la potencia militar de Estados Unidos.

Los F-16 de Venezuela, fabricados por Lockheed Martin, fueron en su momento símbolo de modernización. En 1983, el país sudamericano se convirtió en el primero de Latinoamérica en adquirir estos cazas, comprando 18 unidades F-16A y 6 F-16B durante el gobierno de Luis Herrera Campíns. Aquella operación representó el punto más alto de cooperación militar entre Washington y Caracas.

De la modernización al aislamiento tecnológico de Venezuela Durante los años 80 y 90, la Fuerza Aérea Venezolana gozaba de una flota moderna. A los cazas F-16 se sumaban aviones de transporte Lockheed C-130 y helicópteros Enstrom en sus variantes 280 y 480. Sin embargo, ese panorama cambió drásticamente con el ascenso del chavismo al poder.