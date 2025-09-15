Estados Unidos suma más bombarderos en el Caribe y aumenta la tensión con Venezuela

Al menos cinco bombarderos de la Marina de Estados Unidos aterrizaron en Puerto Rico , en el marco de una operación ordenada por el presidente Donald Trump , la cual busca hacerle frente a los carteles de narcotráfico que operan en Venezuela .

Se trata de aviones Lockheed Martin F-35 Lightning II, los cuales arribaron a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba. Dicho movimiento aumenta la tensión en el Caribe .

Los mencionados cazas F-35 se suman al despliegue estadounidense de ocho barcos militares con misiles, una aeronave Boeing C-5 y un submarino de propulsión nuclear, cerca de las costas venezolanas.

El Gobierno de Venezuela considera esta acción como un intento de propiciar un “cambio de régimen” en el país sudamericano.

Cómo son los cazas F-35

Los F-35 son aviones de quinta generación, diseñados para cumplir múltiples roles. Por ejemplo, realizar misiones de ataque, defensa aérea, inteligencia y vigilancia. Su diseño reduce la firma de radar al mínimo, lo que les permite penetrar defensas enemigas sin ser detectados.

Mirá cómo son los aviones F-35 Lightning II de Estados Unidos

Con un motor Pratt & Whitney F135, el F-35 alcanza velocidades de hasta Mach 1.6 y puede portar armamento en compartimentos internos, lo que le permite mantener el perfil de sigilo incluso armado.

La cabina del F-35 no utiliza un HUD tradicional, sino un casco inteligente que proyecta toda la información en la visera del piloto, incluyendo imágenes infrarrojas en tiempo real y visión de 360 grados. A esto se suma un radar AESA avanzado, sensores electro-ópticos y sistemas de guerra electrónica capaces de detectar y neutralizar amenazas antes de ser detectado.

En cuanto a su poder de fuego, el F-35 está preparado para llevar una amplia variedad de armas modernas. En sus compartimentos internos puede cargar misiles aire-aire de corto alcance AIM-9X Sidewinder y de mediano alcance AIM-120 AMRAAM, así como bombas guiadas por GPS y láser como las JDAM y las GBU-12 Paveway II. Además, cuenta con un cañón interno GAU-22/A de 25 mm, pensado para combates cercanos o apoyo aéreo.

Con esta capacidad, los F-35 no solo pueden ejecutar ataques quirúrgicos con alta precisión, sino también adaptarse a diferentes escenarios de combate, desde la intercepción aérea hasta operaciones de largo alcance contra objetivos estratégicos.