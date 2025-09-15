Donald Trump conmina a Israel: Qatar es "un gran aliado" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha subrayado que Qatar es "un gran aliado" de Washington y ha reclamado a Israel que sea "muy, muy cuidadoso" con sus acciones, después del bombardeo perpetrado la semana pasada por el Ejército israelí contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital qatarí, Doha.

"Estamos con ellos. Han sido un gran aliado", ha dicho Trump . " Qatar ha sido un gran aliado. Han tenido una vida muy difícil porque están en medio de todos, así que tienen que ser algo políticamente correctos en sus formas, pero les digo que han sido un gran aliado de Estados Unidos ", ha destacado.

Así, ha trasladado al primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, que el país "ha de ser muy, muy cuidadoso". " Tienen que hacer algo con Hamás , pero Qatar ha sido un gran aliado de Estados Unidos", ha reiterado, antes de subrayar que el emir qatarí, Tamim bin Hamad al Thani, es "una persona maravillosa".

Trump ha manifestado que también ha trasladado a Doha que "tiene que llevar a cabo una mejor labor de relaciones públicas". "La gente habla muy mal de ellos, y no debería ser así. Qatar ha sido un gran aliado e Israel y el resto deben tener mucho cuidado. Cuando se ataca a gente, hay que tener cuidado", ha zanjado.

El ataque de Israel que motivó a Donald Trump

El bombardeo, que mató a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí, fue ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por Trump, un hecho que fue tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Doha es uno de los mediadores para el conflicto en la Franja de Gaza y acoge la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. El Gobierno estadounidense aseguró que avisó a las autoridades qataríes del plan de Israel, un extremo desmentido por Doha.

Posteriormente, Donald Trump señaló que el aviso del enviado especial, Steve Witkoff, "llegó, desafortunadamente, muy tarde para parar el ataque". Dpa