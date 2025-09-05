Así son los cazas "invisibles" que Estados Unidos envió al Caribe

Estados Unidos envió 10 aviones cazas “invisibles” a su operación en el mar Caribe , la cual busca hacerle frente a los regímenes vinculados con el Cártel de los Soles, como Venezuela , Cuba y Nicaragua . Se trata de una de las aeronaves más modernas del mundo, capaces de cumplir misiones de ataque y reconocimiento, sin ser detectadas.

El Gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de diez aviones Lockheed Martin F-35 Lightning II en un aeródromo de Puerto Rico , en el marco de una operación contra los carteles de narcotráfico que operan en la región .

Los F-35 son aviones de quinta generación, diseñados para cumplir múltiples roles. Por ejemplo, realizar misiones de ataque, defensa aérea, inteligencia y vigilancia. Su diseño reduce la firma de radar al mínimo, lo que les permite penetrar defensas enemigas sin ser detectados.

Con un motor Pratt & Whitney F135, el F-35 alcanza velocidades de hasta Mach 1.6 y puede portar armamento en compartimentos internos, lo que le permite mantener el perfil de sigilo incluso armado.

La cabina del F-35 no utiliza un HUD tradicional, sino un casco inteligente que proyecta toda la información en la visera del piloto, incluyendo imágenes infrarrojas en tiempo real y visión de 360 grados. A esto se suma un radar AESA avanzado, sensores electro-ópticos y sistemas de guerra electrónica capaces de detectar y neutralizar amenazas antes de ser detectado.

En cuanto a su poder de fuego, el F-35 está preparado para llevar una amplia variedad de armas modernas. En sus compartimentos internos puede cargar misiles aire-aire de corto alcance AIM-9X Sidewinder y de mediano alcance AIM-120 AMRAAM, así como bombas guiadas por GPS y láser como las JDAM y las GBU-12 Paveway II. Además, cuenta con un cañón interno GAU-22/A de 25 mm, pensado para combates cercanos o apoyo aéreo.

Con esta capacidad, los F-35 no solo pueden ejecutar ataques quirúrgicos con alta precisión, sino también adaptarse a diferentes escenarios de combate, desde la intercepción aérea hasta operaciones de largo alcance contra objetivos estratégicos.