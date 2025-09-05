Donald Trump formaliza aranceles del 15% de Estados Unidos a Japón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cierra una orden el acuerdo comercial con Japón que impone aranceles del 15%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha formalizado este jueves con una orden ejecutiva el acuerdo comercial alcanzado en julio con Japón que incluye la imposición de un arancel del 15 por ciento a la mayoría de productos importados del país asiático, incluidos los automóviles y sus piezas.

La directiva firmada por Donald Trump tiene carácter retroactivo, afectando así a todos los envíos efectuados a partir del 7 de agosto, fecha en que entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington sobre decenas de socios comerciales.

En virtud del acuerdo, las autoridades de Estados Unidos levantarán determinados aranceles sobre aeronaves y piezas de aeronaves, así como sobre medicamentos genéricos y precursores químicos, mientras que Japón invertirá 550.000 millones de dólares (casi 469.000 millones de euros) en el país norteamericano.

Ishiba Trump efe Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, junto a Donald Trump. Foto Efe EFE