Rusia bombardea tropas ucranianas que entrenaba lejos del frente de combate
Rusia bombardea una zona de entrenamiento de las tropas de Ucrania lejos del frente de combate, una práctica que ya ha realizado en otras ocasiones.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este jueves de un ataque de Rusia sobre una zona de entrenamiento de tropas ucranianas lejos del frente de combate, en un área "relativamente tranquila", si bien en esta confirmación no han aclarado la cifra exacta de bajas.
El Mando Operativo Sur del Ejército de Ucrania sí ha reconocido que, pese a los avisos y a los intentos de las tropas por refugiarse, "no se evitaron por completo los daños".
La nota sí alude a fallecidos, a cuyas familias les ha trasladado el pésame en nombre de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Ucrania investiga el ataque
Las autoridades de Ucrania han abierto una investigación oficial por este ataque, que evidencia la disposición de Rusia a seguir lanzando ataques contra objetivos militares que puedan estar en la retaguardia.
Ucrania ya reconoció sendos bombardeos en junio y julio contra campos de entrenamiento.