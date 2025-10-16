Rusia bombardea Ucrania con misiles y drones en su infraestructura energética

El Ejército de Rusia ha bombardeado durante las últimas horas infraestructura energética en Ucrania en un nuevo "ataque masivo" contra el país que ha llevado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a denunciar que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "hace oídos sordos" al mundo y pedir más armas de largo alcance.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las Fuerzas Armadas rusas han lanzado un "ataque masivo" con misiles y drones contra "instalaciones de infraestructura energética que apoya las operaciones del complejo militar-industrial de Ucrania", algo que describe como una respuesta a "los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia".

"El objetivo de los ataques ha sido logrado. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha manifestado, sin más detalles, tras asegurar que sus sistemas de defensa aérea han derribado durante el último día 278 drones ucranianos, seis bombas guiadas y un misil lanzado por el sistema estadounidense HIMARS, sin pronunciarse sobre víctimas o daños.

Drones y misiles de Rusia en Ucrania Por su parte, Zelenski ha detallado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que las tropas de Rusia han lanzado más de 300 drones y 37 misiles contra "la población, el sector energético y la infraestructura civil" del país, concretamente en las provincias de Chérnigov, Járkov, Poltava, Sumi y Vinitsia.

Así, ha manifestado que uno de los ataques ha alcanzado "una infraestructura crítica y un departamento de los Servicios Estatales de Emergencia en Járkov, dejando heridos". "Esto es una confirmación de que los rusos usan el doble terror al atacar con 'Shahed' con municiones de racimo y repetidos bombardeos para herir a bomberos y trabajadores energéticos que restauran las instalaciones dañadas", ha denunciado.