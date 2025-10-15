Guerra sin fin|
Las tropas de Rusia sigue ganando terreno en el este de Ucrania
Rusia continúa sus avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Dnipropetrovsk, sin que sus enemigos se pronuncien al respecto.
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk, sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado en sendos comunicados en su cuenta en Telegram que sus tropas han tomado durante las últimas horas Novopavlovka, en Donetsk, y Alekseyevka, en Dnipropetrovsk.
Al mismo tiempo, las tropas rusas no agregaron detalles sobre posibles bajas entre sus líneas en los combates.
Ucrania reconoce progresos de Rusia
Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en Dnipropetrovsk, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk, una de las cuatro provincias --junto a Lugansk, Jersón y Zaporiyia-- anexionadas por Rusia en septiembre de 2024. Dpa