Las tropas de Rusia sigue ganando terreno en el este de Ucrania

Rusia continúa sus avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Dnipropetrovsk, sin que sus enemigos se pronuncien al respecto.

Las tropas de Rusia avanzan con contundencia en el este de Ucrania. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk, sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado en sendos comunicados en su cuenta en Telegram que sus tropas han tomado durante las últimas horas Novopavlovka, en Donetsk, y Alekseyevka, en Dnipropetrovsk.

Al mismo tiempo, las tropas rusas no agregaron detalles sobre posibles bajas entre sus líneas en los combates.