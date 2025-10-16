Rusia acusa a Reino Unido de participar en los últimos ataques ucranianos a sus infraestructuras energéticas

Rusia ha vinculado a los servicios de Inteligencia de Reino Unido con los últimos ataques de Ucrania sobre infraestructuras energéticas rusas, el último de ellos esta pasada noche, sobre una refinería de petróleo en la ciudad de Sarátov, situada a orillas del Volga, en territorio ruso.

Para el portavoz de Rusia, Dimitri Peskov, "es obvio" que los servicios de Inteligencia británicos están detrás de estos últimos ataques, si bien Ucrania ha recibido ayuda de otras agencias occidentales para llevar a cabo sus propósitos en territorio ruso, según ha contado en una entrevista para 'Izvestia'.

"El régimen de Kiev continúa intentando cometer atentados terroristas contra infraestructuras energéticas críticas y la complejidad de estos intentos indica que los propios ucranianos no podrían haberlos llevado a cabo por sí solos", ha dicho.

Rusia, tras un plan de ataques en su contra "Esto no se habría logrado sin la participación de las agencias de inteligencia occidentales", ha remachado en referencia a las informaciones que llegan desde Moscú sobre un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania y de Reino Unido para cometer un sabotaje en el gasoducto Turkish Stream.