Desesperado pedido: Agustina Peñalva, periodista de C5N, expuso públicamente que es acosada por Walter Graziano

La comunicadora atraviesa una angustiosa situación personal que la llevó a hacer un dramático relato en televisión buscando un freno al acoso que recibe.

Una destacada comunicadora, conocida por su labor en un importante canal de noticias y por cubrir la actualidad del club San Lorenzo de Almagro, hizo público su padecimiento esta semana. La locutora, Agustina Peñalva, denunció el constante hostigamiento que sufre por parte de un individuo al que identificó como Walter Graziano, una persona que, según sus palabras, le era totalmente desconocida. Con el rostro descompuesto por la angustia y entre sollozos, la joven utilizó el espacio televisivo que tiene en el programa Andate a dormir vos (C5N), para narrar la escalada de una persecución que lleva más de dos meses, buscando desesperadamente que la situación termine.

El calvario comenzó con una avalancha de comunicaciones a través de plataformas digitales, para luego materializarse en encuentros no deseados y apariciones sorpresivas en diferentes ámbitos de su vida privada y laboral. Peñalva relató que este hombre la abordó en el gimnasio donde entrena y hasta en su propio lugar de empleo. Con la voz quebrada por la emoción, reveló que ya ha interpuesto tres acciones legales para intentar frenar esta conducta invasiva y que, incluso, le fue asignado un dispositivo de alerta de pánico. Pese a todas estas medidas preventivas, la actitud del presunto acosador no ha experimentado cambio alguno, según lo expresado por la periodista en su dramático descargo en vivo.

La dura verdad de Agustina Peñalva según su relato en C5N La última de las presentaciones ante la Justicia, según pudo constatar el medio La Nación, se formalizó el pasado viernes en la Fiscalía número 18 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Juan Cruz Ártico, y fue tipificada como hostigamiento. Apenas Walter Graziano tomó conocimiento de la existencia de esta nueva acusación formal, se presentó en la fiscalía acompañado de un letrado. En respuesta, el fiscal Ártico dictaminó una serie de disposiciones restrictivas contra el economista, que incluyen la prohibición terminante de aproximarse a la comunicadora social y de establecer contacto con ella a través de cualquier vía. Además, se solicitaron diversas pruebas para añadir al expediente.

Walter-Graziano Walter Graziano es el hombre señalado por la periodista como el acosador que la persigue incansablemente. Foto: X Durante su desgarrador testimonio al aire, la locutora agradeció fervientemente el apoyo incondicional de su círculo íntimo, en especial de familiares y amigos, quienes la acompañan de manera constante para asegurar que no se encuentre sola en este difícil momento. En un gesto de profunda desesperación, la periodista se dirigió directamente a su agresor a través de la pantalla, exigiéndole que pusiera fin a esta incesante persecución. Al mismo tiempo, elevó un ruego a las autoridades judiciales para que se imprimiera mayor celeridad a los procedimientos y se lograra una pronta resolución.