El artista fue muy sincero respecto a su punto de vista. Foto: captura de video YouTube/ Vorterix.

En el mundo del espectáculo son muchos los famosos que expresan sus opiniones respecto a cómo ven el país y también el presente de la ficción. Quien decidió realizar un fuerte análisis fue Diego Peretti, quien estuvo de invitado el lunes en el programa de Mario Pergolini.

El actor dialogó con el programa Puro Show (El Trece): "Ante estos momentos de crisis que se están viviendo, hay muchos colegas tuyos que salen a pedir trabajo o en notas nos dicen eso porque no todos lo tienen". En ese momento, Peretti dejó en claro que "nuestro colectivo siempre fue complicado, el trabajo de actor es muy disruptivo e inestable".

Además, dejó en claro que " Argentina siempre está en crisis con diferentes tonalidades y colores. Si vos agarrás cualquier diario de hace 10 años, vamos a estar con el dólar, vamos a estar con problemas, marchas, los jubilados y 20 años atrás lo mismo".

La fuerte opinión de Diego Peretti sobre la situación del país y de la ficción Diego Peretti realizó un duro análisis sobre la situación del país y sobre la ficción: "Argentina siempre..." Respecto a las discusiones que enfrentan a diferentes actores por los pensamientos políticos, Peretti dejó en claro que "me parece bien, yo en general no tengo una opinión partidaria, si tengo una opinión política, pero están en libertad de hacer lo que se les plazca. Yo preferiría que no nos agarremos entre nosotros porque no nos conviene, yo diría de juntarnos más que pelearnos".