Diego Peretti rompió el silencio sobre la película de Los Simuladores
El actor dijo "presente" este lunes en Otro día perdido y habló sobre el film que se iba a estrenar este año.
Todos recuerdan Los Simuladores, la icónica serie argentina creada y dirigida por Damián Szifron, protagonizada por Federico D’Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld. Emitida por Telefe entre 2002 y 2004, la serie combinó suspenso, humor y astucia, logrando un altísimo nivel de audiencia y consolidándose como un clásico de culto de la televisión nacional.
Hace algunos años, cuando se anunció que se realizaría una película basada en la serie, los fanáticos se entusiasmaron. Sin embargo, el proyecto quedó en la nada, y hasta hoy todos siguen esperando que, algún día, el film finalmente vea la luz.
Te Podría Interesar
Y, este lunes en Otro día perdido, Diego Peretti fue consultado al respecto. El actor fue invitado al programa que conduce Mario Pergolini y, cuando comenzaron a hablar sobre Los Simuladores, Laila Roth aseguró: "Estamos esperando la película nosotros".
"Sí, yo también. Todos estamos esperando la película", confesó el artista, que interpretó a Emilio Ravenna en la serie.
Esto fue lo que dijo Diego Peretti sobre la película de Los Simuladores
"No tengo participación activa, ejecutiva, para decidir. Estamos los cinco. Lo que pasa es que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos", concluyó el tema Diego Peretti.