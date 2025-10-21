Netflix: una película que da pesadillas y una serie para los que creen en el amor son los estrenos de la semana

Esta nueva semana de octubre llega con increíbles estrenos a la plataforma de Netflix y se trata de contenidos para todos los gustos.

El servicio de streaming Netflix no deja de lado en su propósito de sorprender a sus suscriptores y esta semana, que abarca desde el lunes 20 hasta el domingo 26 de octubre, llega con dos producciones cinematográficas que prometen ingresar rápidamente en la lista de pendientes del público, cada una dirigida a un espectro totalmente diferente de espectadores.

El streaming continúa consolidándose como la principal fuente de entretenimiento, y por ello, la plataforma presentó dos estrenos que van a captar la atención de los cinéfilos. Por un lado, una serie con el amor como protagonista y, por otro, una película de terror y asesinatos que te capturará desde el comienzo.

Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana El monstruo de Florencia Fecha de estreno: miércoles 22 de octubre

El monstruo de Florencia - tráiler oficial Sinopsis: Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia.

Elenco: Marco Bullitta, Valentino Mannias y Francesca Olia.