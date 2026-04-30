Diego Peretti fue internado y operado tras un problema cardíaco: "Cardiopatía isquémica"

El nombre de Diego Peretti comenzó a estar en los principales portales de noticias luego de que afirmaron que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del corazón en Buenos Aires. Esto preocupó a todos y la periodista Maru Leone contó detalles del estado de salud.

"Me pongo seria porque esta noticia es seria, pero llevamos tranquilidad a la gente. Diego Peretti está internado ", comenzó contando la comunicadora en el programa de radio que sale al aire por El Observador.

Luego detalló que "él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón porque había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron por precaución dejarlo internado". Tras los estudios los médicos decidieron realizarle una operación en el corazón y se encuentra en buen estado.

Diego Peretti fue internado y le tuvieron que realizar una operación de corazón: "Cardiopatía isquémica"

"Le colocaron un stent, salió todo bien y hay que llevar tranquilidad. El diagnóstico es una cardiopatía isquémica; básicamente, es cuando las arterias coronarias se estrechan y es un procedimiento muy habitual", sostuvo la periodista.

Diego Peretti Diego Peretti fue operado del corazón. Foto: captura de video YouTube/ Vorterix.

También dejó en claro que en los próximos días podría recibir el alta médica. Diego Peretti se encontraba realizando funciones de la obra El Jefe del jefe en el teatro del Paseo La Plaza y por este motivo tuvieron que suspenderlas, aunque la semana que viene se volvería a subir al escenario, según la periodista.