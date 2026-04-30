Sorpresivamente, María Fernanda Callejón dio detalles del desempeño sexual de Gonzalo Heredia: "Siempre fue..."

Mientras algunos afirman la separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini , y sus protagonistas niegan lo sucedido, otros aparecen y hablan sin ser llamados. Terceros y rumores se suman a la discusión, pero una voz inesperada se sumó a la conversación mediática para aportar detalles de un pasado vintage que pocos recordaban.

Durante la emisión de La Mañana con Moria (El Trece), María Fernanda Callejón tomó la palabra y reflotó el intenso vínculo sentimental que mantuvo con el actor hace casi dos décadas, cuando se conocieron en año 2006 . “Gonzalo fue ex mío… pero hace muchísimos años” , confesó la panelista, desatando de inmediato la curiosidad.

Lejos de guardarse los detalles, Callejón profundizó en las características menos públicas del actor, destacando un perfil que iba más allá de su imagen televisiva. “Yo conozco esta parte intelectual, lo conocí en EnamorArte cuando hacía en Telefe. Él siempre fue de una línea muy intelectual, yo le regalé muchos libros. De hecho le costó mucho incorporarse en la actuación, por esto de demostrar. Pero también es cierto que siempre fue galán” .

Fiel a su estilo, Moria Casán intervino para halagar el historial amoroso de su panelista, quien replicó con mucho orgullo: “Por este cuerpo han pasado… y todos me han amado y cuidado, y nunca me han violentado” . Minutos después, al ser consultada sobre que tan bueno era el desempeño sexual del actor, la respuesta de Fernanda fue tajante: “Muy”.

Ricky Diotto lanzó una durísima acusación contra su ex María Fernanda Callejón La vedette y el dentista se separaron en pésimos términos María Fernanda Callejón junto a su expareja, Ricky Diotto. Archivo MDZ

Al profundizar sobre la dinámica de aquella relación, la mediática detalló que fue un vínculo duradero y de mucha cercanía con el entorno del actor. “Con Gonzalo tuvimos muchas idas y venidas, pero no me gusta hablar de esto porque cuando hay una ruptura... Estuve como tres, cuatro años yendo y viniendo. Fue una relación muy hermosa, donde conocí mucho a su familia. De hecho iba mucho a Munro”.

"Fui la primera que le contó"

brenda gandini y gonzalo heredia La relación duró 16 años. IG @gonzaloezequielheredia

Sin embargo, el dato más revelador de su relato llegó al mencionar cómo se entrelazó el final de su historia con el inicio del romance que hoy pareciera atravesar una crisis. Demostrando la profunda confianza que quedó entre ambos, Callejón confesó: “Cuando conoció a Brenda, yo fui a la primera que él le contó lo enamorado que estaba de ella. Hicieron una pareja maravillosa”.