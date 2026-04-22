Afirman que María Fernanda Callejón habría pedido la detención de Ricky Diotto
El equipo de A la Tarde reveló esta información en medio del juicio que comenzó entre María Fernanda Callejón y su exmarido.
Días atrás comenzó finalmente el juicio que enfrenta a María Fernanda Callejón contra Ricky Diotto, su exmarido y padre de su hija. En medio de toda esta situación, revelaron en A la Tarde que la panelista de Moria pidió la detención del hombre.
"Bombazo en el marco del juicio de Callejón y Diotto por la supuesta violencia de género. El abogado de María Fernanda Callejón pidió la detención inmediata de Ricky Diotto", expresó Karina Mazzocco en el inicio.
Débora D'Amato, panelista del ciclo, contó que "este conflicto está en su momento más crítico, casi siete horas de declaración de María Fernanda Callejón en el que en el medio hubo llanto y se puede decir que un poco de gritos, pero no entre ellos. Su abogado pide la detención inminente".
La fuerte información que revelaron en medio del escándalo entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto
Respecto al motivo que llevó a pedir la detención, la periodista sostuvo que ambos estuvieron en la comunión de su hija y allí había "En ese momento había una mujer y lo que empezaron a notar los presentes, sobre todo María Fernanda, que Ricky Diotto se habría acercado a una de las testigos y le habría sacado fotos".
Andrea Campbell, abogada que participa en el programa, comentó que "si el imputado modifica o amedrenta a un testigo, eso está tipificado con hasta cuatro años de prisión". Lo cierto es que en el programa de América confirmaron que a través de su abogado, María Fernada pidió la detención por "hostigar a una de las testigos".