Afirman que María Fernanda Callejón habría pedido la detención de Ricky Diotto

Días atrás comenzó finalmente el juicio que enfrenta a María Fernanda Callejón contra Ricky Diotto , su exmarido y padre de su hija. En medio de toda esta situación, revelaron en A la Tarde que la panelista de Moria pidió la detención del hombre.

"Bombazo en el marco del juicio de Callejón y Diotto por la supuesta violencia de género. El abogado de María Fernanda Callejón pidió la detención inmediata de Ricky Diotto ", expresó Karina Mazzocco en el inicio.

Débora D'Amato, panelista del ciclo, contó que "este conflicto está en su momento más crítico, casi siete horas de declaración de María Fernanda Callejón en el que en el medio hubo llanto y se puede decir que un poco de gritos , pero no entre ellos. Su abogado pide la detención inminente ".

Respecto al motivo que llevó a pedir la detención, la periodista sostuvo que ambos estuvieron en la comunión de su hija y allí había "En ese momento había una mujer y lo que empezaron a notar los presentes, sobre todo María Fernanda, que Ricky Diotto se habría acercado a una de las testigos y le habría sacado fotos".

Captura de pantalla 2026-04-22 165510 Estalló un nuevo escándalo entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. Foto: captura de video / América TV.

Andrea Campbell, abogada que participa en el programa, comentó que "si el imputado modifica o amedrenta a un testigo, eso está tipificado con hasta cuatro años de prisión". Lo cierto es que en el programa de América confirmaron que a través de su abogado, María Fernada pidió la detención por "hostigar a una de las testigos".