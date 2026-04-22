Una tensa situación se vivió en el canal de streaming Olga mientras se encontraba en vivo el programa conducido por Miguel Granados. En un momento de la charla con Luis Scola, quedaron sorprendidos por un vehículo que se subió a la vereda.

"Uh! Noo" , se lo escucha expresar al conductor, mientras que Luis Scola quedó en total silencio y bien atento a lo que estaba sucediendo justo enfrente de lo que es el estudio del streaming .

¡Impactante! Una camioneta perdió el control frente al canal de streaming Olga

"Están bien, están bien. Se la recontra dieron, Luis está contento porque pasó algo" , dijeron en broma una vez que verificaron que ninguna de las personas que se encontraba en la vereda ni los ocupantes del vehículo estaban heridos.

Captura de pantalla 2026-04-22 130747 Tenso momento en el canal de streaming Olga. Foto: captura de video / OLGA.

No es la primera vez que pasa esta situación en Olga, ya en el año 2023 ocurrió justamente un accidente donde casi un auto se estrelló de lleno con el vidrio donde las personas ven los diferentes programas.

El periodista de Telefe Diego Poggi compartió minutos después las imágenes de una cámara en donde se puede ver que un auto impactó a la camioneta que terminó frente al estudio del streaming.