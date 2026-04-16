María Fernanda Callejón lloró desconsoladamente tras la audiencia con Ricky Diotto

El juicio entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto finalmente comenzó y en la mañana de este jueves ambos llegaron a Tribunales para la primera audiencia. Horas después, la panelista decidió hablar ante la prensa y fue contundente.

"Fue todo muy técnico, con demasiada información, pero considero que se ha avanzado mucho y ha sido una primera jornada positiva. No cruzamos palabra , nunca enfrenté un juicio", comenzó diciendo la artista sobre el proceso legal que la enfrenta a Ricky Diotto .

En otra parte, su abogado habló sobre la carátula y fue muy claro: "El juez con mucho tino resolvió a favor de este particular damnificado ante la solicitud de que se mantenga la calificación legal de lesiones leves en el marco de violencia de género con amenazas en concurso real, de modo que la defensa se está defendiendo del mismo hecho. La calificación legal, si bien es principal, no es una cosa que deba permanecer fija a lo largo del proceso".

Al ser consultada sobre la nota de Ricky Diotto, donde también se lo vio angustiado, ella se emocionó: "Yo no me voy a hacer cargo de lo que él hace delante de las cámaras, lo único que voy a decir es que yo aposté a la familia y ustedes también nos acompañaron como familia y la lucha por la maternidad".

Captura de pantalla 2026-04-16 145746 María Fernanda Callejón lloró tras la audiencia. Foto: captura de video / América TV.

"Fueron testigos de todo eso y claro que hubo un gran amor y yo aposté al amor y no fracasar en el amor y la familia. Mis compañeros me están bancando y yo necesito trabajar como todos. Que se haga Justicia", expresó María Fernanda con lágrimas en sus ojos.