Diego Peretti hundió a Boca con una crítica letal y aseguró que River es más grande

Diego Peretti , el actor que supo conquistar a todos con su talento y su ojo clínico como psiquiatra, se sacó el filtro en el stream de Picado TV y lanzó un fuerte descargo que prendió fuego las redes sociales. Fiel a su estilo analítico, el protagonista de Los Simuladores no solo confesó su pasión incondicional por River Plate, sino que se animó a tocar el nervio más sensible de la vereda de enfrente con una comparación que ya genera un escándalo de debates.

Sin vueltas y con la rapidez de quien tiene el diagnóstico claro, Peretti armó su propio podio de los clubes más populares del país. Al mencionar a los siete más grandes, no dudó: "River, Boca, Independiente, Racing, Estudiantes, San Lorenzo y Vélez".

Pero lo que realmente generó una primicia viral fue el orden de los dos primeros. El actor justificó su elección alegando que, si bien el Xeneize tiene un peso cultural innegable, la realidad hoy es otra.

“Boca es más folclóricamente popular o culturalmente popular. Ahora me parece que hay más hinchas de River que de Boca”, disparó Peretti ante la mirada atónita de los conductores. Según su visión, el equipo de Núñez no solo creció en masa societaria, sino que también domina el terreno económico. “Me parece que genera más plata River que Boca”, sentenció, poniendo el foco en la gestión y el marketing.

diego peretti (1) El actor visitó el canal Picado TV y no tuvo reparos en poner a River por sobre Boca en su ranking personal. Archivo

El análisis del actor fue más allá de los 90 minutos y se metió de lleno en la gestión de las instituciones. En un escándalo de honestidad brutal, Peretti aseguró que al club de La Ribera todavía le falta un largo camino para estar a la altura de su rival en términos corporativos: “Me parece que la institución de River es más abarcativa... a Boca le falta pegar un salto de mayor profesionalidad”.

diego peretti Fiel a su pasión, Peretti destacó la superioridad económica y administrativa que hoy percibe en el club de sus amores. Archivo

Finalmente, el Simulador recordó que su amor por la banda roja nació gracias a un tío que lo hizo socio de chico y admitió ser un fanático absoluto de la era de Marcelo Gallardo. Para Peretti, el descenso fue el punto de quiebre que cambió la mentalidad del hincha y del jugador millonario para siempre, transformándolos en una máquina de ganar que hoy, según él, mira a todos desde arriba.