Darín y Peretti: un duelo psicológico que promete sacudir Netflix

Para el segundo semestre del año Netflix prepara un thriller psicológico impactante. La película está protagonizada por dos grandes actores argentinos.

Para el segundo semestre del año Netflix prepara uno de los platos fuertes de este 2026 con el estreno de Lo dejamos acá. Se trata de una película que tendrá un reencuentro de titanes: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Netflix: de qué se trata La película es una exploración cruda y provocadora sobre los límites éticos de la salud mental. La trama muestra a un psicoanalista, interpretado por Darín, que decidió romper con el manual. Luego de años de ejercicio tradicional comenzará con intervenciones directas y poco ortodoxas en la existencia de los que van a su consultorio.

El conflicto se desata cuando recibe a Peretti, un escritor inmerso en una profunda crisis creativa. Lo que empieza como una sesión de terapia se transforma en un juego de espejos donde la línea entre lo profesional y el paciente se desdibujará por completo.

Esta historia muestra una química entre los protagonistas que será el motor que impulsa la tensión constante. En el caso de Darín es un terapeuta al borde del abismo cuya seguridad profesional se desmorona mientras trata de “salvar” a otras personas por caminos cuestionables.

Por su parte, Peretti aporta una lucidez ácida y la vulnerabilidad inquietante de su rol de autor bloqueado. De alguna manera funciona en la película como catalizador del caos.