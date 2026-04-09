De los cines a Netflix: Risa y la cabina del viento, el thriller emocional que une a Peretti y Cazzu
El 16 de abril Netflix estrena una película que tocará el corazón de la audiencia. Elena Romero es la gran revelación infantil.
El próximo 16 de abril Netflix estrenará una película emocionante. Risa y la cabina del viento fue dirigida por Juan Cabral y ya se perfila como un éxito de audiencia por su ecléctico elenco que reúne a figuras como Diego Peretti, Cazzu y Joaquín Furriel.
En la película también aparece una pequeña que se ha transformado en una revelación infantil, Elena Romero.
Netflix: de qué se trata
La historia se traslada a los paisajes fríos de Tierra del Fuego donde Risa (Romero) es una niña de diez años que tiene el trauma de haber perdido a su papá en un incendio. El relato tiene un giro hacia el realismo mágico cuando la protagonista descubre una antigua cabina telefónica que parece romper todas las leyes de la física: el aparato permite hablar con personas fallecidas.
El problema es que el acceso a ese puente no es gratuito y la niña debe cumplir con un pacto: ayuda a otros usuarios de la cabina a resolver problemas inconclusos en el plano terrenal para poder, a cambio, hablar con su padre por última vez. Ese motor transforma una historia de duelo en un viaje de redención y memoria. La historia se centra en la profundidad del vínculo humano.
En la película Diego Peretti y Joaquín Furriel le dan una solidez interpretativa que ancla esa fantasía en una realidad palpable. Además, la participación de la cantante Cazzu genera curiosidad mostrando una faceta artística desconocida e íntima que rompe con su imagen habitual.
Sin embargo, es la niña Elena Romero la que se lleva todos los aplausos porque logra transmitir vulnerabilidad y determinación sosteniendo el peso emocional de cada escena.
En resumen, la película conecta con una necesidad humana básica: el deseo de decir lo que quedó pendiente. La película no ofrece soluciones mágicas ni finales simplistas sobre la muerte sino que propone que recordar es un acto activo y transformador.