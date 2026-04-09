¿WiFi lento? Por qué apagar el módem una vez por semana cambiará tu conexión para siempre

Con un reseteo del router de apenas 30 segundos se puede mejorar la señal de Wifi sin mayores problemas.

Cuando la señal de Wifi no funciona la conexión se transforma en un verdadero problema. Los expertos en tecnología coinciden en que la solución es simple. Los que saben aconsejan un “reseteo” semanal para que el módem recupere su velocidad y estabilidad.

ChatGPT Image 8 abr 2026, 07_38_48 a.m. El secreto para mejorar la señal de Wifi. Imagen generada por la IA El truco de Wifi El router acumula procesos y satura su memoria interna al estar encendido todo el día. Cuando se realiza un reinicio manual no solo se libera esa carga de datos, sino que se permite que el dispositivo se restablezca logrando una conexión más limpia.

Paso a paso

En primer lugar, se apaga el equipo o se desenchufa de la red eléctrica. Lo ideal es esperar entre 10 y 30 segundos para que los capacitores se descarguen por completo. Volver a conectar y esperar unos minutos hasta que las luces de la señal se vuelvan a estabilizar.

Un consejo clave es que hay que asegurarse de apagar y prender y no resetear porque eso último elimina la configuración y la contraseña del usuario.