Ni cactus ni suculentas: las plantas "guerreras" que sobreviven casi sin agua

Los expertos en jardinería recomiendan algunas plantas ideales para olvidadizos o para personas que tienen poco tiempo.

En el mundo de la jardinería no siempre hace falta tener tiempo para regar. Hay plantas que son “guerreras” y pueden gestionar su humedad y lucir radiantes aunque pasen semanas sin recibir agua. No hace falta tener suculentas para lograr este objetivo.

Las plantas que resisten La clave está en elegir especies que almacenan agua en sus hojas, raíces y tallos. Son ideales para personas con poco tiempo o para los que tienen poca memoria y se olvidan de regarlas.

Sin dudas que la lengua de suegra, sansevieria, es una planta prácticamente inmortal. Sus hojas rígidas funcionan como tanques de agua, soporta poca luz y puede pasar semanas sin agua. En invierno casi se puede olvidar de su existencia y no habrá problemas.

La lengua de suegra es una de las plantas más populares de interior Foto: Shutterstock La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes de interior Foto: Shutterstock La otra opción es la zamioculca que con sus tallos gruesos y brillantes es la reina de la resistencia. Es una planta que tolera ambientes secos, falta de luz y es ideal para los que se están iniciando en la jardinería.

Por otro lado, la aspidistra tiene una discreta elegancia. Es una planta famosa por aguantar temperaturas variables y riegos distanciados sin perder su verde intenso. También se puede optar por el aloe vera, que además de su propiedades medicinales, es una planta experta en ahorro hídrico. Solo necesita mucha luz y regarla solo cuando el sustrato esté seco.