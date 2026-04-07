Las plantas que eliminan el mal olor del baño y reducen la humedad

Adiós al olor feo: estas plantas transforman el baño en minutos. El truco natural que usan muchos hogares para un baño sin malos olores.

Algunas plantas reducen malos olores y humedad en el baño. Ciertas especies filtran compuestos del aire y mejoran el ambiente en espacios cerrados. Con poca luz y riego básico, estas opciones verdes se vuelven aliadas en uno de los lugares más difíciles de mantener fresco.

Plantas en el baño Una de las más elegidas es la Sansevieria trifasciata o lengua de suegra. Tolera poca luz y riego mínimo. Libera oxígeno durante la noche y ayuda a mantener el aire más limpio. Es ideal para baños sin ventanas o con ventilación limitada.

plantas Otra opción es el Epipremnum aureum o potus. Es resistente y crece en casi cualquier condición. Sus hojas absorben humedad del ambiente. Esto ayuda a reducir olores generados por moho o encierro. También se adapta a macetas colgantes.

plantas El Nephrolepis exaltata o helecho es amante de la humedad. Por eso el baño es un espacio perfecto. Este tipo de planta ayuda a regular el vapor y contribuye a un aire más fresco. Además, suma un toque natural al ambiente.

plantas El Dracaena sanderiana es otra alternativa popular. Crece en agua y no necesita luz directa. Es decorativo y funcional. Ayuda a mantener el aire en mejores condiciones dentro de espacios reducidos.