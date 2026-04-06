Bandejas de tergopol: así ayudan a tus plantas en casa

El truco en casa con bandejas de tergopol para tus plantas. Cuatro formas de usar el tergopol que casi nadie conoce.

Las bandejas de tergopol tienen diferentes usos para las plantas. Este material, conocido como poliestireno expandido, tarda años en degradarse. Reutilizarlas en casa reduce residuos y ayuda a darles un nuevo uso sin gastar dinero en productos extra.

Usos del tergopol en casa Como semillero para plantas, estas bandejas funcionan muy bien. Se pueden hacer pequeños orificios en la base para drenar el agua. Luego se agrega tierra y semillas. El material conserva la humedad, lo que favorece el crecimiento inicial de plantas en balcones o patios.

tergopol2 También sirven como base para macetas. Colocar una bandeja debajo de las plantas evita que el agua manche superficies. Es útil en interiores o en espacios reducidos. Además, ayuda a retener el exceso de riego y mantener el orden en el área de cultivo.

Otro uso práctico es como aislante térmico. El tergopol conserva la temperatura, por eso se usa en envases de alimentos. En casa, se puede colocar debajo de recipientes o macetas para proteger raíces del frío del suelo durante el otoño e invierno.