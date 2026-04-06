Estas son las plantas "aspiradoras" que absorben los malos olores del baño

Hay plantas que purifican los ambientes y sirven para absorber el olor a humedad. Son ideales para el baño.

A veces el baño tiene malos olores y humedad. Muchos no conocen que hay plantas que pueden sobrevivir muy bien en ese espacio actuando como filtros biológicos absorbiendo así esos malos olores y también purificando el ambiente de forma constante.

Plantas para el baño Una de las reinas de los interiores es la lengua de suegra, sansevieria, por su resistencia extrema. A diferencia de otras plantas, produce oxígeno por la noche y es una experta absorbiendo humedad y toxinas. Es ideal para principiantes porque requiere riegos distanciados y sobrevive con poca luz.

lengua de suegra.jpg La lengua de suegra es una de las plantas ideales para el baño. La segunda opción es el potus, un clásico que no falla nunca. Tiene una gran capacidad de adaptación, es ideal para estantes altos o macetas colgantes. Crece rápidamente, incluso con luz artificial y ayuda a regular la humedad ambiental.

La tercera alternativa sugerida es el helecho. Al tratarse de una planta tropical, ama la humedad y el vapor de la ducha. Hay que saber que es una especie que necesita hidratación, por lo que el vapor del baño le sienta de maravillas.

En tanto, el bambú de la suerte es una planta minimalista y decorativa, ideal para baños modernos y pequeños. También ayuda a purificar el entorno de manera silenciosa. Puede crecer en un recipiente de agua sin necesidad de tierra o sol directo.