Por qué los expertos recomiendan pegar papel de aluminio en la pared

Las paredes blancas no siempre son sinónimo de una casa sana. Existe un método casero con papel de aluminio , avalado por expertos, para descubrir qué pasa detrás de la pintura de las paredes antes de que aparezcan las manchas de humedad .

Generalmente los problemas estructurales de una vivienda empiezan en silencio. Una pared que luce impecable puede estar acumulando agua en su interior, un enemigo que sale a la luz cuando el daño ya es más costoso. Es por eso que viene ganando popularidad una prueba muy simple y reveladora con papel de aluminio .

El método se basa en la física pura. El papel de aluminio funciona como una barrera impermeable. Al estar adherido a la pared se interrumpe la evaporación natural de la zona, obligando a la humedad a manifestarse.

Este test permite resolver las dudas de cualquier propietario. Diferenciar entre filtración y condensación es la clave para no gastar dinero en arreglos que no son necesarios.

Para obtener un diagnóstico preciso es importante ser meticuloso en algunos pasos. En primer lugar, se elige un sector de la pared que esté generando sospechas. Limpiar la superficie con un trapo seco para eliminar rastros de polvo o humedad superficial.

Luego, cortar un cuadrado de papel aluminio y pegarlo sobre la zona. Es importante sellar los cuatro bordes con cinta adhesiva asegurándose de que no entre aire por los costados.

Después de eso hay que esperar 48 horas para retirar el papel porque es el tiempo necesario para que el agua acumulada reaccione. Al retirar el papel hay que observar la cara que estaba pegada al muro.

En caso de encontrar, gotas o el papel está empañado, significa que hay un problema de humedad por filtración. El agua viene del interior del muro (cañerías rotas, falta de capa aisladora o filtraciones externas). En este caso la solución requiere picar o impermeabilizar la estructura.

En cambio, si el papel está seco, pero la pared afuera está húmeda quiere decir que el problema es la condensación. Esto es común en baños o cocinas mal ventiladas donde el vapor choca con la pared fría. Se soluciona mejorando la circulación de aire o usando pinturas térmicas.

En tanto, el polvillo blanco o el mal olor indica la presencia de hongos o salitre.