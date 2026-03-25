Mejora del WiFi: el truco con papel de aluminio que puede cambiar la señal de casa

Aunque parece un truco casera, colocar aluminio detrás del router tiene una explicación física y puede mejorar el Wifi en algunos ambientes.

En tiempos en los que una mala conexión puede arruinar una videollamada, frenar una serie o complicar una jornada de trabajo remoto, cualquier truco que prometa mejorar el WiFi gana atención casi inmediata. Uno de los más virales en los últimos años propone colocar una lámina curva de papel de aluminio detrás del módem o router para redirigir la señal hacia una zona específica de la casa. La idea suena improvisada, pero no nació de la nada: tiene una base física real, aunque su eficacia en un hogar común suele ser mucho más modesta de lo que sugieren los videos virales.

El principio detrás del método es relativamente simple. Las señales WiFi, que suelen operar en 2,4 y 5 GHz, pueden verse afectadas por superficies y obstáculos del entorno. Un reflector metálico ubicado detrás del equipo puede ayudar a empujar parte de la cobertura hacia una dirección concreta, en vez de dejar que se disperse de manera más uniforme. Eso no significa “crear más internet”, sino intentar aprovechar mejor la señal existente en un punto puntual de la casa.

router Aunque tiene base física real, su efecto en casa suele ser limitado y localizado. Shutterstock Por qué algunos lo recomiendan y qué dice la base técnica La referencia más citada para explicar este truco es un trabajo presentado en 2017 por investigadores de Dartmouth, que diseñaron reflectores personalizados mediante impresión 3D para modificar la cobertura inalámbrica en interiores. En sus pruebas, esos reflectores lograron aumentar o reducir la señal en zonas específicas y producir cambios de rendimiento de hasta 55,1% en los sectores beneficiados. Pero hay una diferencia importante: no estaban usando un pedazo de aluminio doméstico colocado al azar, sino reflectores optimizados para cada entorno.

Llevado al terreno casero, el método puede ofrecer mejoras pequeñas y localizadas, sobre todo si el problema está en una habitación concreta y el router ya está relativamente bien ubicado. En ese escenario, una lámina curva detrás de las antenas podría concentrar algo más de cobertura hacia adelante. El punto clave es entender que funciona como un ajuste direccional, no como una solución mágica para toda la casa.

router2 Mejorar la cobertura en un sector puede hacer que otras áreas pierdan señal inalámbrica. Imagen generada por la IA ¿Puede mejorar la conectividad de WiFi? El principal problema es que, si se mejora una dirección, otras pueden perder cobertura. Además, no corrige obstáculos pesados ni interferencias. Los manuales de instalación de routers siguen recomendando otra cosa como prioridad: ubicar el equipo en una zona central, elevada, con la menor cantidad posible de paredes de por medio y lejos de aparatos que generen interferencia o de grandes superficies metálicas. NETGEAR, por ejemplo, aconseja colocarlo en un punto alto, con espacio alrededor y lejos de microondas, teléfonos inalámbricos y metal.