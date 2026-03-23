Podrían estar usando tu WiFi sin que lo sepas: el cambio clave que recomiendan los expertos

Cambiar la contraseña del WiFi es una medida básica de seguridad para evitar que personas no autorizadas se conecten al router y aprovechen la conexión. Estos accesos no son solo una molestia: pueden abrir la puerta a ciberataques y comprometer la información personal de quienes usan la red.

La contraseña predeterminada que asignan las operadoras suele cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Son combinaciones generadas por algoritmos, pero el problema es que pueden filtrarse y quedar expuestas a terceros sin que el usuario lo sepa.

wifi2 El secreto para tener un WiFi seguro. Shutterstock Por eso también es importante cambiar el nombre de la red. Muchos nombres de red incluyen el de la operadora, lo que facilita a los atacantes identificar el modelo de router y buscar vulnerabilidades conocidas. Cambiar tanto el nombre como la contraseña dificulta el acceso de personas malintencionadas.

No existe un período fijo recomendado para cambiar la contraseña del WiFi ni evidencia que respalde hacerlo con frecuencia, aunque los especialistas sugieren actualizarla cada algunos años o ante cualquier situación sospechosa, como notar dispositivos desconocidos conectados a la red.