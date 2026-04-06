Por qué recomiendan mezclar café usado y cáscaras de ajo: el consejo de los expertos

Las plantas siempre necesitan una ayuda extra. Los posos de café y las cáscaras de ajo pueden ser muy útiles.

La tendencia “desperdicio cero” se impone en la jardinería orgánica. En este caso la unión de los posos de café con cáscaras de ajo forman un recurso económico y ecológico que mejora la salud del suelo sin recurrir a químicos.

Ajó y café para las plantas Para entender cómo funciona la mezcla hay que conocer el potencial oculto de lo que muchas veces se considera basura. La cáscara del ajo tiene compuestos azufrados y restos de alicina. Estos elementos actúan como un potente antimicrobiano y repelente natural. Cuando se integran con la tierra liberan sustancias que mantienen a raya pulgones, hormigas y hongos.

Mientras que los restos de la cafetera son una fuente rica en nitrógeno, potasio y magnesio. No solo nutren, sino que su textura granulada mejora la aireación del suelo y su ligera acidez es ideal para cítricos, helechos, hortensias y frutillas.

ajo Las cáscaras de ajo son muy útiles para las plantas. Shutterstock Para entender mejor, el café libera nutrientes lentamente alimentando los microorganismos benéficos del sustrato. Mientras que el aroma intenso del ajo ahuyenta insectos sin dañar la biodiversidad del jardín. Por otro lado, los compuestos del ajo inhiben el crecimiento de patógenos que suelen pudrir los tallos en ambientes muy húmedos.

Por otro lado, el café triturado ayuda a retener la humedad de manera equilibrada y favorece el drenaje del exceso de agua.