Por qué recomiendan mezclar café usado y cáscaras de ajo: el consejo de los expertos
Las plantas siempre necesitan una ayuda extra. Los posos de café y las cáscaras de ajo pueden ser muy útiles.
La tendencia “desperdicio cero” se impone en la jardinería orgánica. En este caso la unión de los posos de café con cáscaras de ajo forman un recurso económico y ecológico que mejora la salud del suelo sin recurrir a químicos.
Ajó y café para las plantas
Para entender cómo funciona la mezcla hay que conocer el potencial oculto de lo que muchas veces se considera basura. La cáscara del ajo tiene compuestos azufrados y restos de alicina. Estos elementos actúan como un potente antimicrobiano y repelente natural. Cuando se integran con la tierra liberan sustancias que mantienen a raya pulgones, hormigas y hongos.
Mientras que los restos de la cafetera son una fuente rica en nitrógeno, potasio y magnesio. No solo nutren, sino que su textura granulada mejora la aireación del suelo y su ligera acidez es ideal para cítricos, helechos, hortensias y frutillas.
Para entender mejor, el café libera nutrientes lentamente alimentando los microorganismos benéficos del sustrato. Mientras que el aroma intenso del ajo ahuyenta insectos sin dañar la biodiversidad del jardín. Por otro lado, los compuestos del ajo inhiben el crecimiento de patógenos que suelen pudrir los tallos en ambientes muy húmedos.
Por otro lado, el café triturado ayuda a retener la humedad de manera equilibrada y favorece el drenaje del exceso de agua.
Preparación y uso
Para que el truco sea efectivo se sugiere dejar secar el café y las cáscaras de ajo. Desmenuzar las cáscaras de ajo para que se integren mejor con el café en polvo. Una cucharada alrededor del tallo cada dos semanas será suficiente.
En el caso de huertas se puede aplicar una capa fina directamente sobre el surco una vez al mes. Mientras que en compost es un excelente activador para enriquecer la mezcla de abono general.