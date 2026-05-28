Dragon Ball vuelve con todo: la película que emocionó a los fans ya tiene fecha en streaming

La película de Dragon Ball que rompió récords llega otra vez y emociona a todos. Una de las historias más queridas.

Dragon Ball sigue más vivo que nunca. Después de romper récords en los cines y emocionar a millones de fanáticos, “Dragon Ball Super: Super Hero” prepara su llegada al streaming y también su regreso a la pantalla grande. La película volverá a proyectarse durante el Anime Day.

El regreso de Dragon Ball que esperan los fanáticos La noticia generó entusiasmo entre quienes siguen la historia creada por Akira Toriyama desde hace décadas. “Dragon Ball Super: Super Hero” llegará al catálogo de Disney+ el próximo 19 de junio, en una apuesta fuerte de la plataforma por sumar títulos importantes del anime japonés.

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La película se convirtió en uno de los mayores éxitos de la franquicia. Durante su paso por los cines logró recaudar cerca de 102 millones de dólares y quedó como la segunda película más taquillera de Dragon Ball, solo detrás de “Dragon Ball Super: Broly”, que también tendría nuevas funciones en salas próximamente.