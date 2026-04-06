Mezclar vinagre y cáscara de papa: por qué todos lo recomiendan y para qué sirve

Los que saben de plantas señalan que la cáscara de papa con el vinagre se transforman en un fertilizante ideal para el jardín.

Muchas veces la cáscara de papa termina en la basura, sin embargo muchos no saben que son una mina de oro para las plantas. Es posible transformar fácilmente este residuo en un “elixir” para potenciar el crecimiento y la floración.

Los beneficios de la cáscara de papa Los que buscan alternativas ecológicas y económicas saben que la jardinería urbana tiene un truco que gana seguidores por su eficacia: cáscara de papa combinada con vinagre. La mezcla, además de nutrir la tierra, se alinea con la tendencia de la economía circular donde el desperdicio de hoy es el recurso de mañana.

El secreto de esta mezcla reside en la sinergia de sus ingredientes. La papa aporta la materia prima nutritiva y el vinagre actúa como el activador necesario. La piel del tubérculo es rica en potasio, fósforo y magnesio. Esos minerales son fundamentales para que las plantas desarrollen raíces fuertes, flores vibrantes y hojas verdes.

cáscaras de papa La cáscara de papa tiene beneficios para las plantas. Shutterstock En el caso del vinagre, el ácido acético tiene una función química clave que ayuda a degradar las cáscaras para liberar los minerales más rápidamente. Además, regular el pH del suelo que es demasiado alcalino y puede actuar como un repelente natural contra algunos hongos.

Preparación Preparar este fertilizante es muy sencillo y se requiere de poco tiempo para hacerlo. Primero se lavan bien las cáscaras y hay que trocearlas en pedazos para facilitar el licuado. Colocarlas en la licuadora con una base de vinagre. No aplicar el concentrado puro. Luego la mezcla se diluye en un litro de agua.